В Берлине 25 тыс. человек вышли на митинг против правого экстремизма

О каких-либо инцидентах в ходе акций не сообщалось

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Крупный митинг против правого экстремизма прошел возле Бранденбургских ворот в Берлине. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя движения Fridays for Future, которое было одним из организаторов демонстрации, она собрала 25 тыс. человек.

Такой же митинг состоялся в Потсдаме, на него пришли 10 тыс. человек. В их числе были канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

О каких-либо инцидентах в ходе акций не сообщалось.

Мероприятия прошли на фоне недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали свои планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.