Прямое авиасообщение Ярославля с Москвой планируется возобновить в 2024 году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что также есть планы по запуску авиасообщения с Екатеринбургом и Нижним Новгородом

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Ярославлем и Москвой планируют возобновить в 2024 году, самолеты будут летать по выходным дням. Об этом сообщил ТАСС на выставке-форуме "Россия" губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Конечно, мы будем работать над тем, чтобы начать полеты в Екатеринбург, Нижний Новгород, и в выходные дни [рейсы] на Москву. Потому что в выходные дни огромные пробки между Ярославлем и Москвой. Так три часа ехать на поезде или машине, спокойно приедете, а в пятницу вечером уже не три часа, а выйдет все пять-шесть часов", - сказал Евраев.

Губернатор отметил, что вернуть полеты в Москву планируется в этом году. Также в 2024 году планируется открытие авиасообщения с Екатеринбургом и Нижним Новгородом. Евраев уточнил, что ярославский аэропорт Туношна является международным, поэтому идет работа по организации полетов в Армению, Белоруссию, Египет, Турцию и Узбекистан.

Аэропорт Туношна создан на базе бывшего военного аэродрома. В 1998 году его передали в собственность Ярославской области, в 2001 году он был открыт для международных грузовых полетов, затем и для пассажирских. В настоящее время из Ярославля можно улететь в Казань, Пермь, Самару, Сочи и Уфу.

Ранее рейсы по маршруту "Ярославль - Москва" осуществляла авиакомпания "Аэрофлот". Полеты были приостановлены с 1 июня 2022 года.

14 января на Международной выставке-форуме "Россия" проходит День Ярославской области. Актеры Театра драмы им. Ф. Волкова представили на площадке спектакль "От Некрасова до Некрасова". Также на ВДНХ состоялась презентация блюд ярославской региональной кухни.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.