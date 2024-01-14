В Абхазии опровергли информацию о продаже бывшей дачи Сталина на озере Рица

В опубликованном ранее видео мужчина утверждал, что приехал осматривать приобретенную им за 850 тыс. рублей с аукциона по банкротству постройку

СУХУМ, 14 января. /ТАСС/. Управление государственными дачами Абхазии назвало не соответствующей действительности информацию в социальных сетях о том, что с аукциона продана бывшая дача Иосифа Сталина на берегу озера Рица.

"Официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Дача Сталина, расположенная на территории Рицинского реликтового национального парка, является национальным достоянием и не может быть продана в частные руки. Прошу сограждан быть внимательными и не поддаваться на провокации некоторых людей, стремящихся внести раскол в наше общество и дестабилизировать обстановку внутри страны", - говорится в заявлении начальника управления государственными дачами Абхазии Беслана Квицинии.

В опубликованном видео мужчина, стоя у государственной дачи на озере, утверждает, что приехал осматривать приобретенную им за 850 тыс. рублей с аукциона по банкротству постройку. Видео вызвало волну возмущения со стороны общественности республики.

Квициния напомнил, что распространение слухов вокруг этой дачи - история не новая. "Неудивительно, что данный объект, расположенный на берегу одного из самых живописных мест Абхазии - озере Рица, притягивает столько внимания, и периодически происходит выброс ложной и ничем не подкрепленной информации. Призываю всех быть разборчивыми и проверять полученную информацию у официальных источников", - отметил Квициния.

Руководитель Администрации президента Абхазии Абессалом Кварчия, комментируя ТАСС сообщение о продаже дачи, назвал его "наглой ложью".

Дача Сталина на северном берегу озера Рица была построена в 1947 году. Сам Сталин успел отдохнуть на даче всего пять раз. После его смерти в 1953 году дачей пользовались Никита Хрущев и Леонид Брежнев.