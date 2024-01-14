Wildberries не смог связаться с 49 сотрудниками сгоревшего в Петербурге склада

Представители компании также заявили, что остаются на связи с родственниками сотрудников склада

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries подвел промежуточные итоги работы горячей линии. Местонахождение 49 человек, работавших на складе 13 января, все еще устанавливается, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

"Сейчас нам важнее всего убедиться, что все исполнители склада Wildberries в Шушарах живы и здоровы. Мы постоянно пытаемся связаться с теми, кто находился на складе 13 января. На текущий момент мы устанавливаем местонахождение 49 человек", - говорится в сообщении.

Представители компании остаются на связи с близкими сотрудников склада, которых пока не нашли. Поиск осложняется отсутствием у многих людей мобильных телефонов, которые могли быть утеряны на складе при эвакуации.

Уточняется, что сотрудники Wildberries уже приняли 101 звонок, горячая линия работает круглосуточно.