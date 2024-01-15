В Москве ожидается резкое потепление

Температура воздуха будет выше нормы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Температура в Москве начнет резко повышаться с понедельника. Кроме того, прогнозируется превышение норм температурного фона, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Таких резких и сильных морозов, как были в выходные, не прогнозируется. Температурный фон будет около нормы, чуть выше нормы. В понедельник в Москве дневная температура будет на уровне 1-3 градусов ниже нуля. В сравнении с выходными повышение температуры будет более чем на 20 градусов", - сказал он.

Вильфанд рассказал, что в ночь на вторник температура составит от -2 до -4 градусов, а днем будет находиться на уровне 1-3 градусов ниже нуля. Кроме того, в понедельник и вторник в Москве и области ожидается небольшой снег, однако за эти два дня высота сугробов вырастет на 3-4 сантиметра, отметил он.

"А дальше, начиная с середины недели, будут резкие колебания температуры. В ночь на среду температура опустится до -15 градусов , а дневные температуры составят 8-10 градусов ниже нуля", - рассказал синоптик.

Вильфанд отметил, что уже в четверг температура вновь начнет повышаться, ночью температура будет на уровне -10 градусов, а днем будет приближаться к отметке 1-3 градусов ниже нуля.