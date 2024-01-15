Гидрометцентр спрогнозировал потепление на большей части европейской России

Исключение составит северо-запад страны

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Потепление придет в большинство регионов европейской части РФ, исключение составит лишь северо-запад страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника на большей части европейской России ожидается значительное повышение температуры. Потепление придет в Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, на юг России и в Северо-Кавказский федеральный округ. Исключение составит только Северо-Западный федеральный округ", - сказал он.

Метеоролог отметил, что повышение температуры связано с восстановлением зонального процесса, при котором воздушные массы будут перемещаться с запада на восток, а северо-западная часть России окажется в центре циклона.

Вильфанд уточнил, что в понедельник температурный фон ожидается около нормы, потому что ночь будет прохладной за счет перемещения воздушных масс с севера - северо-запада, а днем они начнут перемещаться с запада. "Примерно на 10-12 градусов от ночи к утру температура повысится, но по сравнению с выходными днями температура повысится на 20-25 градусов", - добавил синоптик.

По его словам, зональный процесс будет сохраняться и во вторник, а температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса.