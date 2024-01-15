На Камчатке открыли ледовую переправу между двумя удаленными селами

Речь идет о сезонной дороге через бухту Скрытая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Сезонную дорогу через бухту Скрытая открыли на Камчатке, она соединит села Корф и Тиличики на севере края. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Открыта ледовая переправа через бухту Скрытая, залив Корфа, между селами Корф и Тиличики в Олюторском муниципальном районе. Толщина льда в бухте составляет 65-70 см, разрешено движение автотранспорта массой до 14 тонн", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что зимой 2023-2024 годов в регионе будут работать пять ледовых переправ. По сезонным дорогам в населенные пункты будут доставлять грузы, также организуют транспортное пассажирское сообщение. При этом спасатели на Камчатке предупреждают об опасности выхода на лед вне ледовых переправ.