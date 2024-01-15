На Чукотке зафиксировали первые случаи гриппа H1N1

По данным окружного управления Роспотребндзора, от гриппа привито до 60% от общего числа жителей региона

ТАСС, 15 января. Первые случаи гриппа H1N1 зафиксированы на Чукотке, при этом высокий уровень вакцинации населения не позволяет штамму заболевания распространиться по территории округа, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребндзора.

"С начала года мы стали фиксировать случаи заболевания гриппом H1N1, так называемым свиным гриппом, но ситуация стабильная из-за достаточно высокого уровня вакцинации населения от гриппа - привито до 60% от общего числа жителей Чукотки", - сказали в окружном управлении ведомства.

Там добавили, что в настоящий момент закрытых на карантин по ОРВИ, гриппу или коронавирусу учреждений в регионе нет, в то время как в середине декабря 2023 года эпидпороги заболеваемости были существенно превышены.

Сейчас на Чукотке самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом в стране. С начала пандемии инфекция была подтверждена у 7,7 тыс. человек.