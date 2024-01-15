В Приморье направили более 5 млрд рублей на поддержку участников спецоперации

В крае реализуется почти 30 мер поддержки для участников СВО и их семей

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Власти Приморского края направили более 5,2 млрд рублей на поддержку участников спецоперации и их семей с момента начала СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Для участников специальной военной операции и членов их семей в Приморье действует целый комплекс мер поддержки. На его реализацию направлено уже более 5,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время в крае реализуется почти 30 мер поддержки для участников спецоперации и их семей, в том числе как единовременные, так и регулярные выплаты и компенсации.

"В Приморье делается все возможное для того, чтобы своевременная поддержка оказывалась не только непосредственно участникам спецоперации, но и их семьям. Перечень мер постоянно расширяется и актуализируется", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной политики региона Светланы Красицкой.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время семьи участников СВО также имеют право на бесплатную путевку в оздоровительный лагерь, помощь при трудоустройстве и получении дополнительного профессионального образования, а также на выплату в размере 20 тыс. рублей из средств регионального материнского капитала при рождении третьего и последующих детей на любые нужды. Дети бойцов СВО могут бесплатно посещать детский сад, спортивные секции и кружки, а также питаться в садике и учебных заведениях. Помимо этого, семьи имеют право на бесплатные консультации и помощь в оформлении мер поддержки.