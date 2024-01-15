В Хакасии из-за метели закрыли движение пассажирского транспорта по трассе

Речь идет о дороге Абакан - Саяногорск

ТАСС, 15 января. Проезд пассажирского транспорта временно ограничили на трассе в Хакасии из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"На трассе Абакан - Саяногорск начался сильный снег и ветер. Закрывается движение для пассажирского транспорта. На автодороге Р-257 "Енисей" из-за сильного снегопада и ветра плохая видимость", - сказано в сообщении.

Кроме того, на севере соседнего с Хакасией Красноярского края из-за непогоды отменили два автобусных рейса. Информация об этом появилась в Telegram-канале Северо-Енисейского района региона. "Сегодня по погодным условиям отменены автобусы по маршруту 204 - поселок Вельмо и 202 - Промышленный район", - сказали в администрации.

По данным синоптиков, ночью 15 января в ряде регионов Сибири ожидался сильный ветер, а также снежные заносы и гололедица.