В Туве в июле 2024 года пройдет всероссийский фестиваль шаманов

В его рамках состоятся выставки, круглые столы о шаманизме, также шаманы проведут специальные обряды для гостей

ТАСС, 15 января. Всероссийский фестиваль шаманизма "Д г р" пройдет в Туве с 12 по 14 июля 2024 года. На мероприятие планируют собрать более 300 шаманов со всей России, сообщила ТАСС представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская.

"Всероссийский фестиваль шаманизма "Д г р" пройдет в Туве с 12 по 14 июля 2024 года. Место проведение фестиваля еще уточняется. По нашим планам, на мероприятие приедет более 300 шаманов со всей России", - сообщила Пухальская.

По словам Пухальской, в рамках фестиваля пройдут выставки, круглые столы о шаманизме, также шаманы проведут специальные обряды для гостей фестиваля.

В 2023 году всероссийский фестиваль шаманизма "Д г р" проводился в августе на территории юрточного комплекса "Бий-Хем" рядом с Кызылом. На фестиваль было приглашено более 150 шаманов из России и Монголии.

Шаманизм - одно из древних верований. В Туве зарегистрировано больше десяти шаманских организаций. В республике насчитается около 200 шаманов. Верховный шаман России и верховный шаман Тувы - Кара-оол Допчун-оол.