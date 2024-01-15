В Оренбургской области восстановили движение по дорогам после непогоды

Ограничения сняли на всех участках

ТАСС, 15 января. Движение всех транспортных средств восстановили на дорогах Оренбургской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ.

"На территории Оренбургской области ограничения на всех участках автодорог сняты, движение восстановлено", - сказано в сообщении.

Ранее движение закрывали на участке федеральной трассы М-5 "Урал" со 170-го (подъезд к пункту пропуска "Орск") по 260-й км (населенный пункт Новоникольск). Причиной стали сильная метель и плохая видимость. В ночь на 15 января в отдельных районах области ожидалось до минус 30-33 градусов.