На Камчатке в 2024 году планируют закупить проходимые автомобили для тушения пожаров

Регион получит из федерального бюджета порядка 35 млн рублей на реализацию нацпроекта "Экология"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ,15 января. /ТАСС/. Два проходимых автомобиля, которые могут пересекать водоемы вброд и забираться на склоны, закупят для тушения пожаров в лесах Камчатки в 2024 году. Технику приобретут в рамках реализации мероприятий нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Будет приобретено два грузовых автомобиля УАЗ - 390945, которые предназначены для перевозки людей и грузов общей массой до 1 тонны. Они представляют собой малотоннажный грузовик, оснащенный пятиместной кабиной и бортовым кузовом. Машина может так же преодолевать вброд глубиной до 1,5 м и забираться на склоны до 20 градусов", - говорится в сообщении.

В краевом учреждении "Охрана Камчатских лесов" ТАСС сообщили, что в 2024 году регион получит из федерального бюджета порядка 35 млн рублей на реализацию нацпроекта "Экология".