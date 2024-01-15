В Якутии появился центр по повышению знаний в естественно-математической области

Занятия для школьников проводят по четырем предметам

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Учебный центр для школьников с дополнительными занятиями по математике, физике, биологии и химии заработал в Якутске, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минобрнауки.

"Сегодня работа центра запущена. Проводятся занятия для обучающихся по четырем предметам - математика, биология, химия, физика. Было решено начать с этих предметов, так как на уровне страны сегодня стоит задача обеспечения технологического суверенитета, также повышается запрос на специалистов с инженерным мышлением", - рассказали в министерстве.

В центре занимаются свыше 600 школьников, работают 31 учитель-наставник. Главные задачи центра - обеспечение доступной и качественной подготовкой к ЕГЭ в очной и дистанционной формах, адресная помощь неуспевающим ученикам. Центр работает на базе Института развития образования и повышения квалификации.

В декабре 2023 года глава Якутии Айсен Николаев в ходе ежегодного послания парламенту сообщил, что в регионе заработает учебный центр, где с помощью высококвалифицированных педагогов школьники из разных районов смогут повышать качество знаний по математике, физике, биологии и химии.