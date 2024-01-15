В Казахстане ликвидировали крупнейшую сеть незаконных онлайн-казино

В общей сложности во время обысков изъяли 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме $672 тыс.

АСТАНА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана ликвидировали крупнейшую в республике сеть незаконных онлайн-казино, которые работали под видом лотерейных клубов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"13 января министерством внутренних дел совместно с Комитетом национальной безопасности (КНБ) при координации Генеральной прокуратуры ликвидирована крупнейшая сеть незаконных онлайн-казино, действовавших под видом лотерейных клубов. В проведении одной из самых масштабных совместных спецопераций было задействовано более 3 тысяч сотрудников МВД и КНБ", - говорится в сообщении.

По словам начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Казахстана Куандыка Алпыса, в орбите оперативной разработки находились представители криминалитета, которые оказывали преступное влияние и покровительство игорным заведениям, а также совершали преступления в отношении сотрудников и клиентов лото-клубов. "Кроме незаконной игорной деятельности, охранники и администраторы организовывали для вип-клиентов интимные услуги: зафиксированы факты сводничества и употребления наркотиков. В ходе спецоперации в полицию доставлено свыше 400 человек. Задержано восемь основных организаторов преступной схемы, в том числе граждане ближнего и дальнего зарубежья", - рассказал он.

В общей сложности по всей республике проведено 570 обысков в помещениях и офисах лото-клубов, изъято 23 единицы огнестрельного и травматического оружия, денежные средства в сумме 247 млн тенге ($547 тыс.), 55 млн российских рублей, $125 тыс., а также иные вещественные доказательства, включая документацию, компьютерную технику и мобильные устройства. В результате пресечена деятельность 326 лото-клубов по всей стране. Помимо этого, установлены и заблокированы серверы, через которые в Казахстане осуществлялась трансляция онлайн-казино из-за рубежа. Также выяснилось, что администраторы могли в ручном режиме регулировать исход игр. При этом ранее проведенная экспертиза подтвердила незаконную деятельность задержанных лиц.

"Досудебным расследованием установлено, что ежемесячная совокупная прибыль лото клубов только одного региона в среднем составляла 300 млн тенге ($664,8 тыс. - прим. ТАСС), соответственно со всех регионов страны - порядка 6 млрд ($13,2 млн - прим. ТАСС). При этом около 70% денежных средств выводилось за рубеж. На банковский счет только одного из организаторов ежемесячно поступало около 900 млн тенге ($1,9 млн - прим. ТАСС)", - пояснил Алпыс.