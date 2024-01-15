На Камчатке за год планируют капитально отремонтировать семь школ

Речь идет о трех объектах в Петропавловске-Камчатском, еще трех - в Елизовском районе и одном - в Тигильском районе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Семь школ в разных районах Камчатки, в том числе и в удаленном районе на севере края, капитально отремонтируют в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования", сообщается на сайте краевого правительства.

"В Камчатском крае в 2024 году будет отремонтировано семь школ по федеральной программе капитального ремонта школ. Это три школы в Петропавловск-Камчатском городском округе, три школы в Елизовском муниципальном районе и одна школа в Тигильском муниципальном районе", - говорится в сообщении.

В краевом Минобре ТАСС сообщили, что в работах по ремонту школ полуострова принимают участие также студенты Камчатского политехнического техникума. Будущие архитекторы предлагают свои решения по дизайну общеобразовательных учреждений.

В рамках федеральной программы "Модернизацией школьных систем образования" до конца 2026 года в стране планируется провести капремонт 7,3 тыс. зданий школ.