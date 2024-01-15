В школах Югры отменили очные занятия первой смены из-за морозов

На момент объявления температура воздуха составила от минус 32 до минус 36 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 января. /ТАСС/. Очные занятия у школьников первой смены отменили в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа из-за сильных морозов. Об этом сообщается на официальном сайте госорганов Югры.

"В понедельник, 15 января, занятия первой смены с 1-го по 11-й классы в Белоярском, Когалыме, Лянторе, Покачах отменяются. На момент объявления: температура воздуха от минус 32 до минус 36 градусов, ветер до 5 м/с", - сказано в сообщении.

Также с 1-го по 8-й классы отменили занятия первой смены школьников в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, для учащихся 1-4-х классов занятия отменили в Югорске, Советском и Нягани, где столбики термометров опустились ниже минус 28-31 градусов Цельсия и ветер до 6 м/с.