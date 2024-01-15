Суд запретил продавать в интернете устройства, позволяющие скрывать от камер номер машин

Объявление о продаже таких приборов уже удалили с сайта Aliexpress

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск прокурора и запретил продавать через интернет-сайты, в том числе на платформе онлайн-торговли Aliexpress, специальные устройства, позволяющие скрывать номера машин от камер видеонаблюдения. Об этом сказано в тексте судебных решений, с которыми ознакомился ТАСС. Из материалов следует, что информация о подобных приборах на сайте Aliexpress признана "запрещенной к распространению". Ранее там в свободном доступе были размещены предложения о приобретении различных устройств, позволяющих сделать государственный регистрационный знак автомобиля невидимым для видеокамер автоматической фиксации правонарушений.

Также в документе указано, что решение суда является основанием для внесения этого объявления в перечень сайтов с информацией, запрещенной к распространению в России. Это объявление уже удалено с площадки.

Кроме этого, в Дорогомиловском суде Москвы ТАСС рассказали, что прокурор Западного административного округа столицы подал еще один аналогичный иск с требованием заблокировать объявление о продаже устройств, которые скрывают номера машин от камер видеонаблюдения, опубликованном на сайте компании Tacticalbunker, специализирующейся на товарах для спорта, безопасности и тактики выживания. Как сказано в соответствующем решении, суд также удовлетворил это исковое заявление, сейчас это объявление на данном сайте недоступно.

В решениях указывается, что подобные объявления противоречат нормам Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Кроме этого, за езду на машине с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф до 500 рублей. В связи с этим суд счел публикацию в интернете объявлений по продаже приспособлений, скрывающих номера автомобилей от видеокамер, незаконным.