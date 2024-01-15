В Белгороде начали устанавливать модульные железобетонные конструкции

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, планируется установка порядка 10 таких укрытий

БЕЛГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Специалисты завершили установку 22 остановок из бетонных конструкций в Белгороде, 21 обложили песком. Также началась установка модульных конструкций для защиты от обстрелов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"За прошедшие дни установили в Белгороде 22 остановки из бетонных конструкций, 21 обложили песком. Начали устанавливать модульные конструкции, о которых я уже сказал, испытали в субботу. Их установили 3. Немножко нужно время на изготовление. Планируем, что с сегодняшнего дня порядка 10 плюсом модульных конструкций будем устанавливать. А всего уже в плане более 400 остановок из железобетона, из песка и из модульных конструкций. Конечно, ждем вашего мнения в части того, на правильном ли месте мы установили. Потому что, конечно, максимальный охват должен быть по защите населения", - сказал он.

Также губернатор добавил, что в конце 2023 года в четырех муниципалитетах на средства областного бюджета докупили дополнительное оборудование системы оповещения. 16 января планируется их испытание. "Поэтому просьба внимательно смотреть за объявлениями и не пугаться. Тревога будет учебной", - написал Гладков.

Глава региона отметил, что выносит на обсуждение вопрос о формате обучения детей в школах. Ранее каникулы в приграничье Белгородской области продлили до 19 января.

"Обсуждение должно пройти в каждой школе, в каждой семье. Ваше мнение, все-таки нужно ли <...> перевести образование в Белгороде на очное, усилить меры безопасности, распределить потоки, но все-таки вернуться к очному или дистант, который позволяет, с вашей точки зрения, максимально обеспечить безопасность ваших детей. У каждого родителя спросим, а в конце недели подведем итоги и примем совместное решение", - сообщил губернатор.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.