В Омской области возобновили движение автобусов и грузовиков по трем трассам

Ограничения вводили на дорогах федерального значения Р-254, А-320, Р-402

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сибуправтодор снял ограничение движения для маршрутного пассажирского и грузового транспорта, введенное утром 14 января на трех федеральных трассах в границах Омской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В течение суток вводились ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области, на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения. [В настоящий момент] Дороги федерального значения (Р-254, А-320, Р-402) на территории области открыты во всех направлениях", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минтрансе, также снято ограничение движения автобусов, пассажирских и маршрутных такси на региональных и межмуниципальных трассах.

В Омской области с утра 14 января из-за сильного ветра до 25-30 м/с, снегопада и низовой метели была ограничена видимость. В условиях непогоды в воскресенье днем на трассе Тюмень - Омск (Р-402) в течение чуть более часа произошло сразу несколько ДТП с участием 11 автомобилей, включая два автобуса. В них пострадали три человека.