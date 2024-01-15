В аэропорту Нью-Дели из-за сильного тумана задержали более 100 рейсов

Неблагоприятные погодные условия повлияли и на железнодорожное сообщение в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Не менее 110 авиарейсов задержаны, около 80 отменены в ночь на понедельник в международном аэропорту имени Индиры Ганди (IGI airport). Это следует из данных авиационного трекера Flightradar24.

Рейсы задерживаются в среднем на один час и больше. Так, сегодняшний рейс российской авиакомпании "Аэрофлот", согласно Flightradar24, вылетел позже на 2,5 часа. В условиях сильного тумана аэропорт Нью-Дели выпустил рекомендацию для пассажиров с просьбой связываться с авиаперевозчиками перед поездкой.

В 03:00 (00:30 мск) видимость в IGI airport снизилась до нуля, но немного улучшилась к 05:30 утра (03:00 мск). К 08:00 (05:30 мск) видимость на взлетно-посадочной полосе составляла от 250 до 400 м.

Неблагоприятные погодные условия повлияли также на железнодорожное сообщение. Задерживается прибытие в Дели около 20 поездов, следовавших из разных городов страны.

В последние дни в Нью-Дели и центральных индийских штатах наблюдаются низкие температуры при сохранении высокого уровня влажности. Ночью столбик термометра опускается до 3-5 градусов по Цельсию. Метеорологический департамент не прогнозирует существенного изменения погодных условий в следующие три дня.