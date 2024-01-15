Трафик сотовой связи в Москве в новогодние праздники вырос на 11%

Порядка 95% мобильного трафика было передано по LTE-сети

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Совокупный трафик сотовой связи в Москве в эти новогодние праздники вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"Столичные операторы сотовой связи подвели итоги работы в период новогодних праздников. В Новый год жители и гости столицы оставались на связи даже при увеличенной нагрузке на базовые станции и сильных морозах. Совокупный трафик сотовой связи в столице вырос на 11% в сравнении с новогодними праздниками прошлого года. В последние годы жители все реже используют СМС для поздравлений - их количество уменьшилось на 62%. Голосовой трафик тоже сократился на 3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря ковровому покрытию столицы сетями LTE продолжают набирать популярность мессенджеры. Порядка 95% мобильного трафика было передано по LTE-сети, а средняя скорость равнялась 35-40 Мбит/с. Пик интернет-активности в праздники пришелся на новогоднюю ночь с 22:00 до 09:00.

"По данным загруженности сети, самыми популярными площадками за 10 дней новогодних праздников стали: ВДНХ, Парк Горького, Красная площадь, Зарядье, Тверская улица и Воробьевы горы. Жители активно пользовались связью и в городском транспорте. Например, трафик сотовой сети в метро вырос на 25%. Активность абонентов пришлась на мобильные приложения: пассажиры смотрели видео, пользовались соцсетями и общались в мессенджерах", - уточнили в департаменте.

Как добавил замруководителя ДИТ Дмитрий Головин, слова которого приводит пресс-служба, "жители и гости Москвы привыкли к качественной мобильной связи, поскольку ею покрыто 99% территории столицы".

"С развитием технологий связи проблема дозвониться или отправить поздравительную смс в новогоднюю ночь осталась в прошлом. В Москве абоненты могут не только отправить открытки или голосовые сообщения, но и устроить, например, виртуальную совместную встречу Нового года. Благодаря работе столичных операторов даже в пиковую нагрузку каждый адресат получил свое поздравление и услышал теплые слова", - резюмировал он.