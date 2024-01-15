Лантратова предложила учитывать возраст при разработке тем "Разговоров о важном"

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению в своем обращении к Сергею Кравцову также предложила включить в курс изучение наследия отечественных философов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением учитывать возраст школьников при планировании тем внеурочных занятий "Разговоры о важном". Текст обращения депутата имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарий отметила, что программа "Разговоров о важном" является единой для всех классов и темы занятий соотносятся с праздниками. Это приводит к тому, что "ученики 1-4-го класса, согласно программе, изучают структуры подразделений спецназа" наравне с учащимися старшей школы либо школьники старших классов вынуждены изучать темы к Международному дню цирка наравне с учениками начальной школы.

"Представляется возможным отказаться от принципа соответствия праздничным датам в тематическом планировании курса "Разговоры о важном" и перейти исключительно к ценностному планированию и разработке тем для программы <...> с учетом возрастных особенностей учеников", - отмечается в документе.

Депутат также указала, что, согласно программе внеурочных занятий, ученики 1-4-го классов изучают тему "Налоговая грамотность", в которую включены понятие, распределение и функции налогов. "При этом программой "Разговоров о важном" не учитывается, что такая тема, как "Налоговая грамотность", является слишком сложной для понимания учеников начальных классов, а также дублирует программу основного общего образования по предмету "Обществознание", - поясняет Лантратова.

Наряду с этим депутат предложила Кравцову включить в программу курса "Разговоры о важном" для основного общего и среднего общего образования темы "Финансовая грамотность", "Цифровая гигиена", "Деструктивная идеология: что это и как с ней бороться", изучение наследия отечественных философов Евгения Трубецкого, Алексея Хомякова, Ивана Ильина. Для начального общего образования парламентарий предложила включить в программу тему "Семейное благополучие", где будут разбираться вопросы "корректного поведения в семье, принципы семейных взаимоотношений и прочие аспекты семейной жизни".

"Реализация вышеперечисленных предложений позволит усовершенствовать программу курса "Разговоры о важном" с учетом возрастных особенностей различных групп обучающихся, а также отразить в программе социально значимые темы, актуальные для воспитания молодежи в традициях российской культуры и цивилизации", - констатировала в обращении Лантратова.