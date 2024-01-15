На территории южной группы Курильских островов ожидается циклон

Он принесет очень сильный ветер и метель

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Циклон 16 января принесет на территорию южной группы Курильских островов (Сахалинская область) метель и ветер, по силе близкий к ураганному. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"16 января на территории Южно-Курильского и Курильского районов (единственные населенные районы всей территории южной группы Курильских островов - прим. ТАСС) прогнозируется снег (3-6 миллиметров), ветер порывами 25-30 м/с", - рассказали в ведомстве.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение на 15 января в восьми южных районах Сахалина. Сейчас там метель, штормовой ветер, плохая видимость. На Курилах осадков нет.