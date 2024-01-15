В центре и на юге Москвы задерживаются трамваи десяти маршрутов

Речь идет о трамваях № А, 1, 14, 16, 26, 38, 39, 43, 47 и 49

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Задерживаются трамваи десяти маршрутов в центре и на юге столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В центре и на юге Москвы задерживаются трамваи № А, 1, 14, 16, 26, 38, 39, 43, 47 и 49. Маршруты временно изменены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо трамваев работают автобусы: от метро "Чистые пруды" до метро "Университет", от Серпуховского Вала до метро "Университет", от метро "Октябрьская" до метро "Университет", от МЦК "Угрешская" до метро "Павелецкая", от остановки Чертаново Южное до остановки Москворецкий рынок, от остановки Нагатино до метро "Нагатинская".