В Охотском море и Татарском проливе из-за шторма объявили экстренное предупреждение

В ночь на 16 января ожидается быстрое обледенение судов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 января. /ТАСС/. Шторм и быстрое обледенение судов ожидаются 16-17 января в южной части Татарского пролива и в южной части Охотского моря, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С середины ночи на 16 января на юге Татарского пролива ожидается быстрое обледенение судов (2 см/ч) при северном, северо-западном ветре 19-24 м/с и высоте волн 3-4 м. Явление сохранится до середины ночи 16 января", - рассказали в управлении.

Там также добавили, что в ночь на 16 января ожидается быстрое обледенение судов в южной части Охотского моря - 2 см/ч и более. Явление сохранится до утра 17 января.

Ранее спасатели объявили экстренное предупреждение в восьми южных районах Сахалина на 15 января. С ночи в южной части острова бушует метель, которая стала причиной коммунальных аварий, задержки всех авиарейсов, нарушения движения личных автомобилей и пассажирского транспорта по нескольким автодорогам. Из-за погоды многие школьники переведены на дистанционное обучение.