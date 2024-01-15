Специалисты не нашли вредоносных компонентов в "2ГИС"

Можно игнорировать уведомления Google Play и продолжать пользоваться приложением, заявили в пресс-службе картографического сервиса

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Внешняя экспертная проверка приложения "2ГИС", ранее определенного защитной системой Google Play как вредоносное, не подтвердила наличие опасных компонентов в нем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе картографического сервиса.

Проверку осуществили специалисты компании Kaspersky. Вредоносный код не нашли как в той версии программы, которую определил как опасную Google, так и в некоторых других. Какие именно другие версии изучали специалисты, в сервисе не сказали.

На сайте сервиса VirusTotal, который проверяет подозрительные ссылки и файлы, доступные сканеры также не нашли вредоносный код в "2ГИС".

"Проверки внешними сервисами подтверждают полную безопасность "2ГИС". Можно игнорировать уведомления Google Play и продолжать пользоваться "2ГИС" - сервис продолжает стабильно работать", - процитировала пресс-служба главу департамента исследований и разработок сервиса Антона Спиридонова.

О проблемах "2ГИС" с Google Play, в котором он временно недоступен с мая 2023 года, стало известно 10 января. Уведомления пользователям от маркета содержали предупреждение о том, что приложение "пытается получить доступ к персональным данным, таким как SMS, фотографии, аудиозаписи и журнал звонков". В "2ГИС" отрицали вредоносность своей программы.