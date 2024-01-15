Дело бывшего замглавы Комитета нацбезопасности Казахстана направили в суд

Самата Абиша подозревают в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия

АСТАНА, 15 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша по факту превышения служебных полномочий в период январских беспорядков 2022 года, материалы направлены в суд. Об этом сообщило агентство "Казинформ".

"Службой досудебного расследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан завершено расследование уголовного дела в отношении С. С. Абиша по статье 362 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и дело направлено в суд", - цитирует агентство начальника службы Ризабека Ожарова. По его словам, Абиш подозревается в превышении должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он находится в Казахстане.

"Учитывая, что в уголовном деле имеются сведения, составляющие государственные секреты, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - уточнила служба.

Подозреваемый является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 17 января 2022 года Абиш был освобожден от должности первого заместителя председателя КНБ.

В начале января 2022 года в Казахстане произошли массовые беспорядки, участники которых нападали на полицейских и военных. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января того же года ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был отменен режим ЧП. По данным властей, в ходе волнений погибли 238 человек, более 4,5 тыс. пострадали.