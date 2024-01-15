В Новой Москве проведут проверки оплаты проезда в наземном транспорте

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте будут проведены в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в январе. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
"Мы продолжаем проводить усиленные проверки оплаты проезда в наземном городском транспорте. В январе они пройдут в ТиНАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря проверкам уровень оплаты проезда растет до 10%.
"Оплаченные поездки помогают нам развивать транспортную инфраструктуру и улучшать пассажирские сервисы", - уточняется в сообщении.