Жителям Москвы рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за снегопада

В городе наблюдаются затруднения на Ярославском шоссе, на МКАД в районе Бесединского шоссе и в районе улицы Молдагуловой

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы рекомендует москвичам пользоваться городским транспортом из-за снегопада.

"В городе весь день будет снег - рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

В настоящее время наблюдаются затруднения на Ярославском шоссе, на МКАД в районе Бесединского шоссе и в районе улицы Молдагуловой. На проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова и на МСД движение рабочее.

В публикации подчеркивается, что во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части Москвы, на ТТК и МКАД. Вечером рекомендуется выезжать до 17:00 или после 20:00.

"В течение дня по возможности просим отказаться от поездок на личном автомобиле. Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - заключается в публикации.