"Движение первых" проведет съезд на ВДНХ в конце января

В мероприятии примут участие около 7 тыс. человек

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Второй съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение первых" пройдет с 29 января по 1 февраля на ВДНХ. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава правления движения Григорий Гуров.

"Съезд движения состоится с 29 января по 1 февраля, мы к нему активно готовимся, делегаты съезда начали отбираться еще в декабре 2023 года. В съезде примут участие около 7 тыс. человек, из них 1,1 тыс. - это делегаты съезда, 500 активистов наших направлений деятельности, более 600 приглашенных гостей, около 1 тыс. - это советники по воспитанию, наставники, педагоги, директора школ, классные руководители и 5 тыс. - это будут семьи - представители сообщества "Родные-любимые", семьи сотрудников организаций - партнеров "Движения первых", - сказал он.

Гуров отметил, что мероприятие пройдет на ВДНХ, для участников запланирована обширная программа. "На съезде мы планируем подвести итоги нашей работы в 2023 году. Мы открытая организация, и ребята сами расскажут о проектах, о том опыте, который они получили, расскажут о том, что будет реализовано в 2024 году. Мы планируем обсудить и утвердить концепцию программы развития движения, книгу ценностей, традиций и символов движения", - рассказал собеседник агентства.

"Движение первых" было создано в 2022 году при поддержке президента РФ Владимира Путина. Глава государства поручил создать в регионах центры РДДМ на базе региональных и муниципальных организаций детского и юношеского творчества. В декабре 2022 года в Москве прошел первый съезд движения.