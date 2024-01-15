Заболеваемость ОРВИ в Приамурье за неделю выросла почти на 62%

В регионе также на 34,9% увеличилась заражаемость COVID-19

ТАСС, 15 января. Показатель заболеваемости ОРВИ в Амурской области за неделю увеличился на 61,8%, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"На второй неделе [2024 года] среди амурчан наблюдался рост заболеваемости респираторными инфекциями, обусловленный формированием организованных коллективов после праздничных каникул. Показатель заболеваемости ОРВИ в целом по области составил 36,78 в расчете на 10 тыс. населения, что на 61,8% выше предшествующей недели", - говорится в сообщении.

Также в Приамурье наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За неделю показатели выросли на 34,9%. Жителей региона просят соблюдать меры профилактики и при первых симптомах заболевания обращаться за медпомощью.