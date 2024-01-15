"Движение первых" в 2024 году планирует вовлечь в свои проекты несколько миллионов детей

Глава правления движения Григорий Гуров сообщил, что приоритетом является запуск игры "Зарница"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" в 2024 году будет реализовывать для детей 15 крупных проектов, участие в которых примут до нескольких миллионов человек, а также проведет 30 крупных мероприятий. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава правления движения Григорий Гуров.

"У нас будет порядка 30 основных крупных событий, порядка 15 ключевых проектов, которые мы разворачиваем системно по всей стране с большими охватами, начиная от 500 тыс. участников до нескольких миллионов. Для нас приоритетные направления - это запустить единую игру "Зарница", обучить более миллиона ребят оказанию первой помощи, мы активно развиваем юннатское большое движение и предполагаем вовлечь в него более 500 тыс. ребят", - рассказал он.

Гуров отметил, что будет продолжаться проект "Школьная классика", в рамках которого дети участвуют в театральных постановках. В него планируется включить спектакли, направленные на борьбу с буллингом. "В прошлом году мы запустили интересный проект "Хор первых" и видим перспективу в развитии детских хоров. Мы разворачиваем сейчас крупные проекты, в рамках которых ребята могут получить полезные навыки, развить таланты, увидеть потенциал для своего развития и профессионального будущего", - отметил Гуров.