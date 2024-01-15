Оргкомитет утвердил официальный логотип Года семьи

В дизайн-концепции использован образ двух соприкасающихся лебедей, очертания которых формируют сердце

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Организационный комитет по проведению в 2024 году Года семьи утвердил официальный логотип года и фирменный стиль, разработанный командой АНО "Национальные приоритеты". В дизайн-концепции использован образ двух соприкасающихся лебедей, очертания которых формируют сердце, сообщили в оргкомитете.

"Изображение сердца из двух половинок показывает две судьбы, которые создают семью, когда люди принимают решение быть вместе, чтобы продолжить жизнь и передать ее другим поколениям. В дизайн-концепции мы использовали образ двух соприкасающихся лебедей, очертания которых формируют сердце. Они символизируют любовь и преданность, пронесенные сквозь годы", - цитируют в сообщении генерального директора АНО "Национальные приоритеты", члена оргкомитета Года семьи Софию Малявину.

Отмечается, что логотип выполнен в голубом и розовом цветах по аналогии с цветами именных бирок розового и голубого цветов, которые надевают детям в роддомах сразу после рождения.

Правительство РФ утвердило план основных мероприятий Года семьи, особенное внимание будет уделено многодетным и многопоколенным семьям. Сейчас ведется разработка планов мероприятий во всех субъектах страны.

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года семьи.