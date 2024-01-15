В Тюмени разработали рекомендации для учителей по выявлению отклонений у детей до семи лет

Методика направлена на исследование показателей речевого, двигательного и психофизиологического развития ребенка

ТЮМЕНЬ, 15 января. /ТАСС/. Методические рекомендации для педагогов "Маркеры нормального развития детей разных возрастов для детей до семи лет" стали одним из итогов работы специалистов Тюменского медицинского университета в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Этот вуз в 2024 году по решению Министерства науки и высшего образования России в четвертый раз получил статус федеральной инновационной площадки. Университет вошел в программу с проектом по внедрению принципов здоровьесбережения в тюменском образовании, целью которого является повышение квалификации педагогов школ и детских садов, разработка программ для сохранения здоровья учителей и учащихся и помощь в их реализации. Проект завершится в 2025 году.

"Одним из важнейших итогов 2023 года стало создание методических рекомендаций для педагогов "Маркеры нормального развития детей разных возрастов для детей до семи лет", включающих показатели речевого, двигательного и психофизиологического развития", - говорится в сообщении. Утверждается, что алгоритм помогает выявить отклонения у ребенка и понять, в каких случаях сотрудник системы образования сможет скорректировать их сам, а когда требуется помощь узкого медицинского специалиста.

Разработка рекомендаций ведется вместе с педагогами школ и экспертами Тюменского областного государственного института развития регионального образования. Специалисты медицинского университета реализуют этот проект с 2021 года. Региональная программа проводится в рамках федеральной инновационной площадки "Реализация принципа здоровьесбережения в образовательной деятельности" и нацпроекта "Демография".

"Здоровьесбережение" - понятие, затрагивающее образ жизни человека, уровень его культурного развития, благоприятные условия жизнедеятельности, поведенческие навыки, то есть то, что способствует предупреждению развития нарушений здоровья и поддержанию оптимального качества жизни. Термин многогранен - это и укрепление семейных устоев, и трудовая деятельность человека, социально-культурная, и духовно-нравственная активность.