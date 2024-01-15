В Таиланде отменили концерты Максима Галкина

Цена билетов варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей

БАНГКОК, 15 января. /ТАСС/. Концерты артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) были отменены в Паттайе и Пхукете. Об этом ТАСС сообщил источник в местной развлекательной индустрии.

Галкин должен был выступить в Паттайе 24 января и Пхукете 25 января. "Его концерт в Паттайе планировался в гостинице Royal Cliff, ее руководство впоследствии отказалось от его проведения. Другое его выступление должно было пройти в Пхукете в гостинице Royal Phuket City Hotel, но и оно было отменено. В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены", - сказал источник.

Цена билетов на концерты Галкина в Таиланде варьировалась от 8,5 до 16 тыс. рублей. Организаторы сняли их с продажи.

Ранее в Таиланде были отменены концерты экс-резидента Comedy Club комика Руслана Белого (признан в России иноагентом). В сообщении организаторов выступлений артиста указывалось, что отмена концертов "произошла по независящим от организаторов причинам".