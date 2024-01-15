Заболеваемость ОРВИ в Туве за неделю увеличилась почти на 38%

В регионе зафиксировали 1 139 случаев заражений

ТАСС, 15 января. Показатель заболеваемости ОРВИ в Туве за неделю увеличился на 37,6%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"В Туве наблюдается рост заболеваемости ОРВИ на 37,6 %. За неделю 1 139 заражений. В семи из них вирусологи подтвердили штаммы гриппа. Кажется, что немного, но по сравнению с показателями прошлой недели скачок в несколько раз", - написал Ховалыг.

По словам главы республики, кроме гриппа и ОРВИ, на прошлой неделе увеличилась циркуляция ковида - 18 случаев. "Это рост на 38,5%. Сейчас очень важна ответственность руководителей организаций. Помещения нужно хорошо проветривать, дезинфекцию проводить не для галочки. Организовывать утренние "фильтры". Вдвойне все эти меры должны соблюдаться в учебных заведениях", - отметил Ховалыг.