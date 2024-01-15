Медведчук: украинские беженки стали в ЕС "легкой добычей" для ювенальной полиции

У них могут под разными предлогами отбирать детей, а украинские власти при этом не спешат им на помощь, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украинки, выехавшие с детьми в Европу, оказываются там беззащитными перед ювенальной полицией, которая под разными предлогами может отобрать у них детей, а украинские власти при этом не спешат им на помощь. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он приводит официальные данные, согласно которым зафиксировано уже 240 случаев, когда у украинских родителей в Европе отобрали детей. Реальные же расчеты правозащитников, по его словам, говорят минимум о 400 таких случаев.

При этом даже на официальном уровне представители украинского государства не отрицают, что большинство изъятий не имеют под собой реальных оснований, подчеркивает он. "Забрать ребенка могут по множеству причин: дернули за руку - агрессия, громко крикнули - психологическое давление, оставили дома одного - невнимание. Поводом может стать детский плач, семейная ссора, в которой ребенок даже участия не принимал", - отмечает Медведчук.

Среди причин этого явления, которые называет политик со ссылкой на специалистов, "серьезнейшая демографическая яма и увядающий генофонд европейцев, который хотят восполнить славянскими детьми". К тому же "ювенальной полиции нужно выполнять свой план, им нужны изъятия для отчетности, а беззащитные украинки являются легкой добычей", считает он. "Одинокая и неопытная женщина с одним или двумя детьми - типичный украинский беженец, и тут полицейским есть где разгуляться. Ведь арабы и негры легко могут зарезать ювенальных полицейских,<...> потому с ними предпочитают не связываться. А украинских мужчин за границу не пускают, вот остаются женщины и дети без всякой защиты", - пишет Медведчук.

Украинские чиновники тоже не особенно защищают своих граждан, боятся скандалов, продолжает политик. А потому "каждый спасает своих детей, как может, но почти никому это не удается".

"Все это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом, - пишет Медведчук. - <...> Ювенальная машина ЕС активно перерабатывает ментальность и национальные корни маленьких украинцев, отказывая им в национальной идентичности и обрывая связи с биологическими родителями. <...> Вот таким является так называемый цивилизационный выбор, которым одурманивали украинский народ многие годы прислужники Запада, предатели интересов украинцев".