Кинотеатры в РФ за новогодние праздники посетили 14,8 млн раз

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 14,2 из них пришлись на отечественные фильмы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские кинотеатры в период новогодних праздников посетили 14,8 млн раз, при этом 14,2 млн посещений из них приходились на отечественные фильмы. Доходы кинотеатров в эти новогодние праздники на 38% превосходят доходы допандемийного 2020 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Более 14 млн посещений за новогодние праздники. Всего около 14,8 млн посещений, 14,2 из них приходилось на отечественные фильмы. Это сильно изменило доходную составляющую, на 38% доходы этих новогодних праздников превосходят доходы 2020 года, еще допандемийного, это очень серьезный результат", - сказала она.

Планируется, что сборы января от отечественного кинопроката будут равны показателям всего 2016 года.

Вице-премьер добавила, что среднесуточная посещаемость кинотеатров в новогодний период составила 1,8 млн, ежедневно в кинотеатры приходило на 175 тыс. зрителей больше, чем за аналогичный период 2023 года.