ООН запросила у доноров $4,2 млрд на гуманитарную помощь Украине в 2024 году

Меры поддержки должны охватить более 10 млн человек

ЖЕНЕВА, 15 января. /ТАСС/. ООН обратилась к донорам с просьбой выделить $4,2 млрд на оказание гуманитарной помощи в 2024 году пострадавшим на Украине, украинским беженцам и принимающим их общинам. Меры поддержки должны охватить более 10 млн человек, говорится в сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

ООН и ее партнеры "запросили у доноров в общей сложности $4,2 млрд для поддержки пострадавших от войны сообществ на Украине, а также украинских беженцев и принимающих их сообществ в регионе в течение 2024 года", говорится в распространенном в Женеве сообщении. В общей сложности речь идет об оказании помощи "около 10,8 млн человек на Украине и в регионе".

Во всемирной организации пояснили, что реагирование на гуманитарные потребности внутри Украины координирует УКГВ, а на реализацию соответствующего плана помощи для 8,5 млн человек в текущем году потребуется $3,1 млрд. В свою очередь, УВКБ координирует оказание поддержки 2,3 млн украинских беженцев в регионе. На эти цели в 2024 году планируется направить $1,1 млрд.

В гуманитарной помощи на Украине нуждаются 14,6 млн человек, по данным ООН. Страну покинули около 6,3 млн человек. Большинство украинских беженцев находятся в Европе, при этом "только от 40 до 60% из них трудоустроены, часто ниже своей квалификации и многие остаются уязвимыми, не имея средств к существованию". Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в связи с публикацией гуманитарного плана, что "всем беженцам необходимо оказать помощь и предоставить возможности использовать и развивать свои таланты, чтобы подготовить их к возможному добровольному возвращению, когда позволит ситуация".