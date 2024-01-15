В Польше готовят закон о запрете меховых ферм

Их могут закрыть к 2029 году

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Законопроект о запрете меховых ферм в феврале будет подан на рассмотрение депутатов Сейма (нижней палаты парламента) Польши. Об этом сообщила радиостанции RMF24 представительница парламентской фракции объединения "Гражданская коалиция" Малгожата Трач.

"В начале февраля я представлю на заседании парламентской группы по запрету торговли животными основы закона, касающегося ликвидации меховых ферм", - сказала депутат.

По ее словам, проект закона предусматривает запрет создавать новые фермы по разведению норок и других меховых животных с 2025 года, а к 2029 году должны быть закрыты все действующие фермы такого рода. "Чтобы с 1 января 2029 года в Польше уже не было ни одной такой фермы", - пояснила Трач.

Проект закона предусматривает компенсации для владельцев меховых ферм, добровольно закрывающих свои предприятия.

По последним данным организации производителей меха Fur Europe, в Польше работают около 1 190 меховых ферм, где содержатся примерно 5,25 млн норок, а также 35 тыс. лисиц и 70 тыс. шиншилл.