Спорт и поездки в гости являются идеальными видами отдыха зимой для опрошенных россиян

В ходе опроса ВЦИОМ 74% респондентов признались, что зима им в целом нравится

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта, а также поездки в гости и домашние "посиделки" являются в представлении россиян идеальным зимним отдыхом. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Идеальный зимний отдых для россиян - активный: второй год подряд народный рейтинг досуговых предпочтений возглавляют зимние виды спорта (катание на горных лыжах, санках и другие) - 43% (2022 год - 39%), тогда как еще в 2021 году их главным конкурентом был отдых дома (38% против 37% за зимний спорт). Треть наших сограждан выбирают поездки в гости к родственникам и друзьям (37%, плюс 5 п.п. к 2021 году), еще треть дали понять, что предпочитают лишний раз не выходить на улицу зимой ("отдых дома" - 34%)", - говорится в сообщении исследовательского центра.

В ходе опроса 74% признались, что зима им в целом нравится, в том числе каждый четвертый заявил об этом с полной уверенностью (24%). Это время года россиянам нравится за снег (35%), новогодние праздники (28%), зимние виды спорта (17%) и свежий воздух (13%). Не любят зиму из-за холодов и метелей (40%), аварий на ЖКХ или его плохой работы (17%), грязи на улицах (16%).

Почти половина россиян занимается зимними видами спорта (46%, 2022 год - 48%). Наибольшей популярностью в РФ пользуются лыжи и сноуборд (24%), катание на коньках (18%), а каждый десятый отдает предпочтение охоте и рыбалке (10%). При этом не занимаются никакими зимними видами спорта 54% опрошенных.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29 декабря 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.