Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Калужской области превышен почти в два раза

Рост заболеваемости в регионе относительно предыдущей недели составил 118,5%

ТАСС, 15 января. Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди жителей Калужской области превышен на 98,2%. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"На второй неделе 2024 года в Калуге и Калужской области эпидемический процесс по заболеваемости ОРВИ заметно повысил свою интенсивность. Темп роста заболеваемости относительно первой недели 2024 года - 118,5%. Показатель заболеваемости по совокупному населению - 96,5 на 10 тысяч населения, что на 98,2% выше уровня порогового значения. Эпидемический порог - 48,7", - говорится на сайте.

Зарегистрировано 9,6 тыс. случаев ОРВИ и 74 случая сезонного гриппа. На предыдущей неделе - 4,4 тыс. ОРВИ и 14 случаев гриппа.

Заболеваемость ниже эпидпорога наблюдается у детей раннего возраста и школьников. У детей от 3 до 6 лет порог превышен на 1,6%, у взрослых - на 144,6%. "Во всех возрастных группах населения отмечается рост количества заболевших по отношению к предыдущей неделе - от 91,1 до 202,9%", - отметили в ведомстве.

Увеличилось количество госпитализированных с симптомами ОРВИ. В стационар поступили 46 человек, на прошлой неделе - 5, рост - 820%.

По информации регионального министерства образования и науки, на дистанционное обучение полностью переведен один лицей в Обнинске.