Мишустин отметил рост интереса зрителей к российскому кино

Отечественные фильмы на новогодних праздниках посмотрели в кинотеатрах более 14 млн человек, сообщил премьер-министр

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Интерес к российскому кино растет. Отечественные фильмы на новогодних праздниках посмотрели в кинотеатрах более 14 млн человек, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что на прошедших каникулах жители страны много ходили в кинотеатры. "Интерес к отечественным картинам растет, мы видим это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 млн человек. На 10,5% выросло и количество билетов, проданных в эти январские каникулы", - указал глава кабмина.

Также, по его словам, на новогодних выходных граждане очень активно путешествовали по России. "В первую неделю около 1 млн человек посетили заповедники, музеи, выставки. Более 200 тыс. [человек] ходили в театр", - привел данные статистики Мишустин.

Председатель правительства заверил, что деньги на развитие проекта Пушкинской карты, по которому государство оплачивает походы в театры и музеи для молодых людей, властями предусмотрены. "Здесь все средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться", - подчеркнул премьер.

По его мнению, "важно и дальше развивать такие направления, чтобы было очень много возможностей посетить качественную классическую театральную постановку, съездить на экскурсию по историческим местам, сходить на хороший фильм, посетить выставку". Председатель правительства считает важным, что благодаря Пушкинской карте у молодежи растет интерес к родной культуре и традициям. Он также указал на необходимость поддерживать высокое качество контента, который доступен по Пушкинской карте. "На сегодняшний день спрос на эти продукты растет, что не может нас не радовать", - заметил Мишустин.