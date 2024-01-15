На Украине умер летчик-ветеран Павлович, обучавший новых пилотов

Как сообщило западное командование воздушных сил ВСУ, он погиб при неизвестных обстоятельствах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Один из наиболее опытных украинских летчиков Станислав Павлович погиб при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщило западное командование воздушных сил ВСУ.

"Мы попрощались и почтили память нашего покойного военного, летчика-снайпера, командующего воздушного командования "Запад" в 2008-2013 годах генерал-лейтенанта Станислава Николаевича Павловича", - говорится в сообщении.

В командовании добавили, что погибшему было 65 лет, но он продолжал летать и в этом возрасте, "обучив не одно поколение украинских пилотов".

Похороны прошли во Львове 13 января, о причинах смерти официально не сообщается.

В то же время, по информации российского портала "Военное обозрение", Павлович в последнее время занимался подготовкой украинских пилотов и мог погибнуть либо при ракетном ударе по одному из украинских военных аэродромов, либо при полете с одним из обучавшихся у него летчиков.