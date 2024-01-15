"Пушкинскую карту" получили более 1,6 тыс. жителей новых регионов

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в программе участвуют почти 12 тыс. учреждений

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Участниками программы "Пушкинская карта" стали более 1,6 тыс. жителей новых регионов России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Не могу не сказать о флагманском проекте - это "Пушкинская карта", <...> за три года существования проекта "Пушкинская карта" начинает играть все большую роль в культурной жизни страны. На сегодняшний день участниками программы стали почти 10 млн детей в возрасте от 14 до 22 лет. За последние месяцы к программе стали присоединяться жители новых регионов, сейчас это более 1,6 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказала она на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Голикова добавила, что в программе участвуют почти 12 тыс. учреждений, а количество постановок, на которые используется "Пушкинская карта", превышает 472 тыс. По ее словам, это "кратно превышает" те показатели, которые планировались при запуске проекта.

"Абсолютными лидерами среди театров и музеев являются Петергоф, Исаакиевский собор, Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, Мариинский театр и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Среди городов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, выделяются Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Татарстан и Нижегородская область", - отметила вице-премьер.

"Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года.