Музей космонавтики в Москве закроют с 5 по 8 февраля

В конце января в учреждении начнутся ремонтные работы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве временно закроется на ремонт, с 5 по 8 февраля вход будет полностью ограничен. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"В конце января в Музее космонавтики начнутся ремонтные работы. С 22 января по 4 февраля будет открыт первый зал "Утро космической эры" и кинозал. В период с 5 по 8 февраля музей будет полностью закрыт для посещения", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в режиме ограниченной экспозиции будет действовать сниженная цена на входные билеты: 250 рублей - стандартный, 175 рублей - льготный. Для посетителей будут открыты вводный зал с выставкой космической филателии "Космос под увеличительным стеклом", "Утро космической эры", кинозал, "Творцы космической эры" и зал с картинами Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.А. Леонова. По входным билетам также можно принять участие в мероприятиях музея. Среди них кинопоказы, мастер-классы для детей, а также экскурсии и тематические события ко Дню российского студента.

В кинозале музея будут проходить показы фильма киностудии Роскосмос "Как стать космонавтом". Посмотреть его можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы после прохода по первому залу музея. Стоимость билетов, расписание работы и другую информацию можно узнать на сайте музея.

"Также с 22 января по 4 февраля в музее будут доступны детские мастер-классы. В творческой мастерской юные посетители смогут нарисовать космические пейзажи, создать собственный индикатор невесомости, а также собрать багаж космонавта - космический шоппер с получившимися поделками. Подробная информация о мастер-классах и участии в них размещена на сайте", - добавили в пресс-службе.

С 22 января по 8 февраля Мемориальный дом-музей академика С.П. Королева будет открыт для посещения.