Комитет ГД одобрил наказание за создание сайта для незаконного оборота персональных данных

Также документ предусматривает ответственность за незаконные использование и оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов, страниц сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Также документ предусматривает ответственность за незаконные использование и оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Документ внесен в Госдуму в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком вместе с законопроектом о введении штрафов за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных.

О законопроекте

Авторы законопроекта указали в пояснительной записке, что сейчас наказание, предусмотренное уголовным законодательством за преступления, связанные с незаконным использованием персональных данных, нарушением тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, несопоставимо их общественно опасным последствиям.

Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить статьей 272.1 (незаконные использование и(или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и (или) распространения). При этом уточняется, что она не будет распространяться на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд.

Так, за незаконные использование или оборот информации, полученной с помощью неправомерного доступа к средствам ее обработки, хранения, вмешательства в их функционирование, либо иным незаконным путем предлагается ввести наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей, четырех лет лишения свободы или принудительных работ на аналогичный срок.

За деяние, совершенное в отношении информации, содержащей специальные категории персональных данных или биометрические данные, предлагается наказывать штрафом до 700 тыс. рублей или принудительными работами на срок до пяти лет или лишать свободы на тот же срок. Аналогичное наказание предусмотрено и за создание или обеспечение функционирования сайта, страницы сайта, информационной системы или программы, заведомо предназначенных для незаконного оборота компьютерной информации, содержащей персональные данные.

Также законопроектом предусмотрено наказание для случаев, если преступление было совершено из корысти или группой лиц по предварительному сговору, причинило крупный ущерб или было совершено и использованием служебного положения. Для таких случаев предложено ввести штраф в размере до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет с аналогичным штрафом и лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн рублей.

Кроме того, предложено наказание за деяния, сопряженные с трансграничной передачей информации, содержащей персональные данные, или трансграничным перемещением носителей, содержащих такие данные. За такие преступления предлагается лишать свободы на срок до восьми лет и одновременно штрафовать на сумму до 2 млн рублей.

Для случаев, повлекших тяжкие последствия либо совершенных организованной группой, законопроектом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до 3 млн рублей. При этом под тяжкими последствиями предполагаются "временная приостановка или нарушение работы оператора персональных данных, нарушение целостности информационной системы персональных данных, распространение компьютерной информации, содержащей персональные данные, неограниченному кругу лиц и (или) предоставление или доступ к ней третьим лицам с целью причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, правам и законным интересам человека и гражданина, ущерба обороне и (или) безопасности государства, охране правопорядка и иным охраняемым федеральными законами ценностям".