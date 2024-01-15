15 января, 08:45
Военная операция на Украине

Кириенко заявил, что бойцы СВО имеют особое право на патриотическое воспитание молодежи

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также выразил благодарность всей команде фонда "Защитники Отечества"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) имеют особое моральное право транслировать молодежи идеи, связанные с патриотизмом. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия форума ветеранов СВО "Вместе победим".

"Знания могут передаваться с помощью учебника, а вот убеждения передаются только от человека к человеку, их нельзя передать учебникам. <...> И именно у вас есть особое моральное право. Вы как никто другой имеете право разговаривать об этом с детьми и молодежью, подрастающим поколением, потому что вы можете все, о чем вы говорите, подтвердить своим собственным примером", - сказал он.

Кириенко выразил благодарность всей команде фонда "Защитники Отечества". По его словам, бойцы СВО, возвращаясь, получили не только все необходимые меры поддержки, но также благодарность и человеческое тепло. "Отдельные слова благодарности Комитету семей и воинов Отечества, который работает сегодня уже во всех 89 регионах нашей большой страны. Это большая, серьезная и ответственная работа", - отметил Кириенко. 

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