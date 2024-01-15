Кириенко заявил, что бойцы СВО имеют особое право на патриотическое воспитание молодежи

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также выразил благодарность всей команде фонда "Защитники Отечества"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 января. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО) имеют особое моральное право транслировать молодежи идеи, связанные с патриотизмом. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии открытия форума ветеранов СВО "Вместе победим".

"Знания могут передаваться с помощью учебника, а вот убеждения передаются только от человека к человеку, их нельзя передать учебникам. <...> И именно у вас есть особое моральное право. Вы как никто другой имеете право разговаривать об этом с детьми и молодежью, подрастающим поколением, потому что вы можете все, о чем вы говорите, подтвердить своим собственным примером", - сказал он.

Кириенко выразил благодарность всей команде фонда "Защитники Отечества". По его словам, бойцы СВО, возвращаясь, получили не только все необходимые меры поддержки, но также благодарность и человеческое тепло. "Отдельные слова благодарности Комитету семей и воинов Отечества, который работает сегодня уже во всех 89 регионах нашей большой страны. Это большая, серьезная и ответственная работа", - отметил Кириенко.