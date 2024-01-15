Комитет ГД одобрил информирование наследников о кредитных долгах наследодателя

Правительство дало положительный отзыв на законопроект, указав на детали, которые необходимо доработать

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий своевременное информирование наследников о кредитных обязательствах умершего наследодателя.

Документ внесен в Госдуму в июле 2023 года группой депутатов от "Единой России". Согласно требованиям Гражданского кодекса (ГК) РФ, в случае смерти наследодателя в состав его наследства входят принадлежавшие наследодателю на день смерти вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, в том числе обязанности по оплате, невыплаченной наследодателем на дату его смерти, задолженности по кредитам (микрозаймам). Сейчас в законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя, указывают авторы документа. В связи с этим, когда наследники спустя полгода после принятия наследства узнают о кредитных долгах наследодателя только после получения требований кредиторов, процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной для наследников, поскольку они фактически унаследуют одни долги, говорится в пояснительной записке.

Законопроект вносит изменения в Основы законодательства РФ о нотариате, предусматривающие обязанность нотариусов, ведущих наследственные дела, не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственных дел направить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации от бюро кредитных историй, в котором хранится кредитная история наследодателя, либо об отсутствии такой информации. В случае предоставления из бюро кредитных историй информации о наличии долгов у наследодателя нотариус в течение срока, установленного ГК РФ для принятия наследства (в течение шести месяцев со дня открытия наследства), обязан уведомить в письменной форме об этом наследников, принявших наследство.

Документ предусматривает внесение поправок в закон "О банках и банковской деятельности" в части электронного документооборота между нотариусами и кредитными организациями в рамках обмена информацией о вкладах и счетах наследодателя. В пояснительной записке указано, что законопроект позволит наследникам принять своевременно экономически рациональное решение о целесообразности вступления в наследство или отказе от наследства, что тем самым позволит снизить уровень закредитованности граждан в стране.

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект, указав на детали, которые необходимо доработать. Так, кабмин предложил предусмотреть, что предоставление нотариусам сведений из бюро кредитных историй должно осуществляться на безвозмездной основе. Также там предлагают установить конкретный срок для уведомления наследников нотариусом, а также определить объем сведений, предоставляемых нотариусом наследникам.